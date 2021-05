Caserta, il secondo open-day di vaccini è un successo: i dati (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ un successo anche il secondo open day di vaccini a Caserta. Si procede a 300 somministrazioni l’ora e la maggior parte dei pazienti sono under 30. Le dosi del siero americano (via Getty Images)Da stamattina è partito a Caserta il secondo open day dedicato ai vaccini, alla Caserma Ferrari Orsi. Ad organizzare l’evento ci ha pensato l’Azienda Sanitaria Locale, che ancora una volta ha visto una grande affluenza di giovani. Infatti la maggior parte dei vaccino sono stati somministrati ad under 30. Sulla piattaforma lanciata dalla Regione ci sono state 6mila prenotazioni su 5mila posti disponibili. POTREBBE INTERESSARTI >>> Campania, passo verso la zona bianca: chiudono i primi reparti Covid al Cardarelli Si procederà quindi ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ unanche ilday di. Si procede a 300 somministrazioni l’ora e la maggior parte dei pazienti sono under 30. Le dosi del siero americano (via Getty Images)Da stamattina è partito ailday dedicato ai, alla Caserma Ferrari Orsi. Ad organizzare l’evento ci ha pensato l’Azienda Sanitaria Locale, che ancora una volta ha visto una grande affluenza di giovani. Infatti la maggior parte dei vaccino sono stati somministrati ad under 30. Sulla piattaforma lanciata dalla Regione ci sono state 6mila prenotazioni su 5mila posti disponibili. POTREBBE INTERESSARTI >>> Campania, passo verso la zona bianca: chiudono i primi reparti Covid al Cardarelli Si procederà quindi ...

