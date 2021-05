Biberon negli alveari per sfamare le api danneggiate dal clima impazzito

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - "Razioni di emergenza a base di zucchero per salvare 50 miliardi di api a rischio in Italia Ilpazzo ha sconvolto le fioriture e ridotto alla fame almeno 50 miliardi di api lungo il territorio nazionale con gli apicoltori costretti ad alimentarle neglicon sciroppi a base di zucchero per farle sopravvivere". È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della giornata mondiale delle api istituita dall'Onu, che si festeggia il 20 maggio a livello planetario. "Quest'anno però l'inverno bollente e la primavera segnata da ripetute gelate – sottolinea la Coldiretti - hanno creato in molte regioni gravi problemi aglicon le api che non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare, a causa delle basse temperature che hanno danneggiato i fiori. Le anomalie del meteo che si sono registrate a macchia ...