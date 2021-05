Basket, torna il pubblico nei palazzetti per le semifinali dei playoff scudetto. 15% della capienza, poi dal 1° giugno il 25% (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo tennis (dagli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia) e calcio (finale di Coppa Italia), anche il Basket italiano si appresta finalmente a riaprire le porte dei palazzetti al pubblico in vista delle semifinali dei playoff scudetto per la Serie A1 2020-2021. Da sabato 22 maggio entrerà infatti in vigore un provvedimento ad hoc firmato da Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, che prevede l’apertura al 15% della capienza degli impianti, senza il discusso limite massimo dei 500 spettatori. Si parte quindi proprio questo sabato con gara-1 della prima semifinale tra l’Olimpia Milano e la vincente della serie (al momento sul 2-2) tra Umana Reyer Venezia e Dinamo Sassari, in cui sono attesi al Mediolanum ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo tennis (dagli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia) e calcio (finale di Coppa Italia), anche ilitaliano si appresta finalmente a riaprire le porte deialin vista delledeiper la Serie A1 2020-2021. Da sabato 22 maggio entrerà infatti in vigore un provvedimento ad hoc firmato da Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, che prevede l’apertura al 15%degli impianti, senza il discusso limite massimo dei 500 spettatori. Si parte quindi proprio questo sabato con gara-1prima semifinale tra l’Olimpia Milano e la vincenteserie (al momento sul 2-2) tra Umana Reyer Venezia e Dinamo Sassari, in cui sono attesi al Mediolanum ...

