Uomini e Donne, la gaffe di Ida Platano spiazza tutti: lo ha fatto veramente? (Di martedì 18 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una delle ultime storie di Ida Platano, protagonista di Uomini e Donne ha fatto il giro del web, la gaffe su Battiato è imperdonabile. Oggi è un giorno molto triste per la musica e la cultura italiana, si è spento all’età di 76 anni il maestro Franco Battiato, con la sua scomparsa lascia un vuoto Leggi su youmovies (Di martedì 18 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una delle ultime storie di Ida, protagonista dihail giro del web, lasu Battiato è imperdonabile. Oggi è un giorno molto triste per la musica e la cultura italiana, si è spento all’età di 76 anni il maestro Franco Battiato, con la sua scomparsa lascia un vuoto

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - Esercito : In occasione della #GiornataMondialedelleTelecomunicazioni e della società dell’#informazione, desideriamo ringrazi… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - Lory02457094 : RT @CarlaCarletta2: ' Nelle donne alcuni uomini cercano la geografia del corpo, altri la storia dell’anima. '?? Fabrizio Caramagna #prelemi… - marwkaii : RT @marrytrkk: Pregate per #Gaza per i suoi figli, donne e uomini. #acandleforGaza #GazaUnderAttack -