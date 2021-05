Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 16:10 (Di martedì 18 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Luca pagina dedicata a essere dall’inizio delle ostilità lunedì scorso i razzi lanciati da Gaza contro Israele sono stati 3440 interpretati a 90% dal sistema di protezione a Rondò ho detto il portavoce militare Aggiungendo che di questi circa 500 Sono ricaduti all’interno della striscia solo la notte scorsa sono stati 90 mentre il reso noto il Ministero della Sanità di amassi 9 giorni di bombardamenti israeliani a Gaza non li Matteucci complessivamente 212 persone che includono secondo il Ministero 61 bambini e 36 donne Putin chiede la fine della cliente è da entrambe le parti nel conflitto israelo-palestinese weiden Telefona al premier israeliano Netanyahu esprimendo il suo sostegno per un cessate il fuoco il presidente americano ha riconosciuto il diritto di Italia difendersi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Luca pagina dedicata a essere dall’inizio delle ostilità lunedì scorso i razzi lanciati da Gaza contro Israele sono stati 3440 interpretati a 90% dal sistema di protezione a Rondò ho detto il portavoce militare Aggiungendo che di questi circa 500 Sono ricaduti all’interno della striscia solo la notte scorsa sono stati 90 mentre il reso noto il Ministero della Sanità di amassi 9 giorni di bombardamenti israeliani a Gaza non li Matteucci complessivamente 212 persone che includono secondo il Ministero 61 bambini e 36 donne Putin chiede la fine della cliente è da entrambe le parti nel conflitto israelo-palestinese weiden Telefona al premier israeliano Netanyahu esprimendo il suo sostegno per un cessate il fuoco il presidente americano ha riconosciuto il diritto di Italia difendersi ...

