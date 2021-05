Salvini: "Ergastolo ostativo non sarà tra i referendum" (Di martedì 18 maggio 2021) “L’Ergastolo ostativo non sarà tra i referendum sottoposti”. Queste le parole che Matteo Salvini ha rilasciato alla trasmissione “Zapping” su Rai Radio 1. Il leader della Lega ha così risposto ad una domanda sull’eventuale sostegno della Lega ai referendum sulla giustizia promossi dai Radicali. “Anche il figlio di Grillo fino a prova contraria è innocente, su questo non cambierò mai idea, Pd e 5 Stelle lo fanno ogni due minuti - ha aggiunto Salvini - Chi è stato condannato in via definitiva per reati come pedofilia, stupro, omicidio deve scontare fino all’ultimo giorno di pena”. “Firmo domattina questa proposta. Come al governo Draghi, a cui abbiamo deciso di dare fiducia e richiesto una riforma della pubblica amministrazione, giustizia e fisco, così io penso che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) “L’nontra isottoposti”. Queste le parole che Matteoha rilasciato alla trasmissione “Zapping” su Rai Radio 1. Il leader della Lega ha così risposto ad una domanda sull’eventuale sostegno della Lega aisulla giustizia promossi dai Radicali. “Anche il figlio di Grillo fino a prova contraria è innocente, su questo non cambierò mai idea, Pd e 5 Stelle lo fanno ogni due minuti - ha aggiunto- Chi è stato condannato in via definitiva per reati come pedofilia, stupro, omicidio deve scontare fino all’ultimo giorno di pena”. “Firmo domattina questa proposta. Come al governo Draghi, a cui abbiamo deciso di dare fiducia e richiesto una riforma della pubblica amministrazione, giustizia e fisco, così io penso che ...

