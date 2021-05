Roma Caput Cinghiali, la ridicola tesi di Selvaggia Lucarelli in difesa della Raggi: “Non può ammazzarli” (Di martedì 18 maggio 2021) In difesa di Virginia Raggi e della Roma Caput Cinghiali scende la firma di punta del “Fatto Quotidiano”, Selvaggia Lucarelli, che ironizza sulle critiche piovute sulla sindaca di Roma alla luce dell’ennesimo video che riprende gli animali selvatici in azione nella città. Nel caso del video dello “scippo” della spesa ai danni di una signora di un supermercato, su cui – ma ci vorrebbe il Var – andrebbe verificata l’esatta posizione, se appena dentro o appena fuori i confini della Capitale – è da anni che l’amministrazione capitolina è nell’occhio del ciclone per il degrado urbano, tra gabbiani inselvatichiti nella spazzatura, topi, blatte, escrementi di uccelli e anche Cinghiali, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Indi Virginiascende la firma di punta del “Fatto Quotidiano”,, che ironizza sulle critiche piovute sulla sindaca dialla luce dell’ennesimo video che riprende gli animali selvatici in azione nella città. Nel caso del video dello “scippo”spesa ai danni di una signora di un supermercato, su cui – ma ci vorrebbe il Var – andrebbe verificata l’esatta posizione, se appena dentro o appena fuori i confiniCapitale – è da anni che l’amministrazione capitolina è nell’occhio del ciclone per il degrado urbano, tra gabbiani inselvatichiti nella spazzatura, topi, blatte, escrementi di uccelli e anche, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Caput Roma Caput Mundi si, ma senza fondi Nazione Futura Emergenza Capitale: 64 incidenti stradali ogni giorno, domenica l'ultima vittima. Il primato di via Nomentana Da “Caput mundi” a capitale italiana degli incidenti: già 8.800 nel 2021, con una media di ben 64 al giorno. In soli quattro mesi e mezzo, nel territorio del Comune di Roma, ...

Campidoglio, Cristina Grancio (ex M5s ) per i socialisti. E a sinistra si punta su Imma Battaglia Le mosse di Psi e della Civica liberare Roma. La prima donna in lizza amplia il numero dei partecipanti alle primarie del centrosinistra per il Campidoglio ...

Da “Caput mundi” a capitale italiana degli incidenti: già 8.800 nel 2021, con una media di ben 64 al giorno. In soli quattro mesi e mezzo, nel territorio del Comune di Roma, ...Le mosse di Psi e della Civica liberare Roma. La prima donna in lizza amplia il numero dei partecipanti alle primarie del centrosinistra per il Campidoglio ...