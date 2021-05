Parco Archeologico di Pompei | recuperati tre frammenti di affreschi del I sec d C

pompeii_sites : Nel Parco Archeologico di Pompei nei mesi invernali, alcuni apparati decorativi pavimentali sono sottoposti a prote… - gualtierieurope : Al Parco Archeologico di #Centocelle con il comitato PAC libero. Un luogo straordinario con tanti problemi, proprio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Restituiti i frammenti trafugati di affreschi delle ville romane di Stabia e di Civita Giuliana alla Direzione d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Restituiti i frammenti trafugati di affreschi delle ville romane di Stabia e di Civita Giuliana alla Direzione d… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Restituiti i frammenti trafugati di affreschi delle ville romane di Stabia e di Civita Giuliana alla Direzione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Archeologico

Arte Magazine

Sei strappi di affresco, databili al I secolo d. C., sono stati restituiti oggi 18 maggio 2021 alle ore 14:00 , al dottor Gabriel Zuchtriegel, Direttore Generale deldi Pompei, dal Generale di Brigata Roberto Ricciardi , Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC). La riconsegna è avvenuta nel Museo...Sei strappi di affresco , databili al I secolo d. C., sono stati restituiti al dottor Gabriel Zuchtriegel, Direttore Generale deldi Pompei , dal Generale di Brigata Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC). La riconsegna è avvenuta nel MuseoLibero ...Sei strappi di affresco, databili al I secolo d.C., sono stati restituiti oggi 18 maggio 2021 alle ore 14:00 , al dottor Gabriel Zuchtriegel, Direttore Generale del Parco Archeologico di ...Si è tenuta questa mattina a Montesarchio nella splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino la conferenza stampa ...