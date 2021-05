Nicolò | diceva che voleva diventato ricco e andare in pensione a 45 anni Ha avuto un incidente a 26

Leggi su leggilo

(Di martedì 18 maggio 2021)Grillo è morto a 26 dopo aver lottato per due giorni in ospedale: era stato ricoverato a causa di un gravein moto. Due giorni in bilico tra la vita e la morte. Quarantotto ore in cuiGrillo – un ragazzo di 26di Seregno, in Provincia di Monza Brianza – L'articolo proviene da Leggilo.org.