Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni | una sorpresa per tutti

(Di martedì 18 maggio 2021) Con una foto tenerissimaha annunciato che è, una veraper. La modella èa 50della sua prima figlia ed è su Instagram che ha condiviso il suo momento felice taggando la madre Valerie Morris –scrive di una benedizione, una splendida benedizione che l’ha scelta per essere sua madre. La mano dellache sorregge i piedini di sua figlia. I colori scelti sono perfetti, non è la solita foto scattata dalle mamme o dai papà per annunciare la nascita. Mani e piedini dei neonati con le mani delle mamme vip, vediamo di continuo foto simili, spesso in bianco e nero, lainvece ...

Advertising

Antonio12353854 : RT @Corriere: Naomi Campbell mamma a 51 anni: l’annuncio con foto sui social - GazzettaDelSud : ?? NAOMI E' MAMMA | Naomi Campbell diventa mamma per la prima volta a quasi 51 anni. La ex top model ha rivelato l… - FQMagazineit : Naomi Campbell diventa mamma a 50 anni: “Una piccola splendida benedizione” (LA FOTO) - TweetNotizie : Naomi Campbell diventa mamma a 51 anni. «Non c'è amore più grande» - _DAGOSPIA_ : NAOMI CAMPBELL E' DIVENTATA MAMMA A 51 ANNI: L'ANNUNCIO SU INSTAGRAM CON UNA FOTO DEI PIEDINI DI...… -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

Le mani che stringono una nuova vita. O, come ha scritto, "una bellissima piccola benedizione", che "mi ha scelto come sua madre". L'ex top model spiazza tutti e annuncia, pubblicando un post emozionante sul suo profilo Instagram , di essere ...a 50 anni ha realizzato un suo enorme desiderio : quello di diventare madre . La supermodel ha dato il benvenuto al mondo ad una bambina e nel pomeriggio di martedì 18 maggio ha voluto ...La top model Naomi Campbell è diventata mamma a quasi 51 anni. Lo ha annunciato lei stessa tramite il profilo Instagram. “Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegi ...Naomi Campbell è diventata madre per la prima volta a 50 anni. La Venere Nera ha annunciato l'arrivo di sua figlia sui social scrivendo: "Non c'è amore più grande" a commento di una tenera foto della ...