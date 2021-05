Meteo estremo | due Tornado devastanti in Cina I video impressionanti

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 18 maggio 2021) Duegiganteschi si sono abbattuti con furia distruttiva in aree densamente abitate della. Fra le città più colpite, figura Wuhan divenuta famosa in tutto il mondo per essere stato il focolaio iniziale di quella che poi sarebbe stata la pandemia che ha sconvolto il mondo. Immagine di repertorioNella notte di venerdì 14 maggio i duehanno colpito in pieno Wuhan e Suzhou, quest’ultima una città della provincia orientale di Jiangsu. Purtroppo il bilancio è pesante anche in termini di vittime, con almeno 12 persone che hanno perso la vita e sarebbero oltre 300 i feriti. Ben otto persone sono morte nella solo Wuhan, con 280 feriti. Ilha letteralmente sventrato 27 edifici abitati, danneggiandone altri 130. Due gru a torre sono state abbattute dalla furia del, oltre a ...