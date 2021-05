Marino | “Smentisco le voci di un mio ritorno a Napoli De Paul? Non c’è nulla”

(Di martedì 18 maggio 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Vivo da 20 anni ad Udine, ho un rapporto straordinario con la famiglia Pozzo e sto bene qui in bianconero. Ho un contratto elesu un mioal. Ho un rapporto meraviglioso con tutta la famiglia De Laurentiis, soprattutto con Edo, lo considero un mio nipote. Io devo rispondere alle radio di Milano, Torino, Firenze, questo è un calciatore che vogliono tutti, ma al momento non c’è assolutamente niente per l’argentino. L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : Marino Smentisco

