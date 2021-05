M5s | Rousseau macchia la nobile storia del Movimento

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 18 maggio 2021) "La preoccupazione di vedere violati i propri diritti, ha spinto tantissimi iscritti a rivolgersi a noi per essere tutelati: da una parte un'ondata di messaggi di iscritti che ci hanno chiesto di non consentire il trasferimento dei propri dati a persone non legittimate e, dall'altra, in meno di 20 giorni oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal5 stelle e di impedire che i propri dati vengano consegnati, contro la loro volontà, a soggetti terzi. Queste preoccupanti reazioni ci portano a ribadire, ancora una volta, la nostra posizione". Segui su affaritaliani.it