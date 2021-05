Lazio-Torino 0-0, Inzaghi: “C’è rammarico, anche per mio fratello” (Di martedì 18 maggio 2021) “C’è rammarico, era una partita importante e volevamo allungare la striscia di vittorie casalinghe. Inoltre mio fratello avrebbe giocato domenica proprio contro il Torino per salvarsi. Una squadra matematicamente in Europa se l’è giocata fino in fondo, è stato un bello spot per il calcio”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il pareggio contro il Torino. “Il mio futuro? La prossima settimana ci vedremo e prenderemo tutte le decisioni. Le parole di Tare vanno intese in senso positivo, con lui c’è quasi una fratellanza – ha spiegato in conferenza stampa – con il presidente c’è un ottimo rapporto e tra noi non ci sarà mai alcun dissidio. Ieri è stato con noi e, nonostante venissimo dal risultato negativo nel derby, ha avuto splendide parole”, ha concluso ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) “C’è, era una partita importante e volevamo allungare la striscia di vittorie casalinghe. Inoltre mioavrebbe giocato domenica proprio contro ilper salvarsi. Una squadra matematicamente in Europa se l’è giocata fino in fondo, è stato un bello spot per il calcio”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Simone, dopo il pareggio contro il. “Il mio futuro? La prossima settimana ci vedremo e prenderemo tutte le decisioni. Le parole di Tare vanno intese in senso positivo, con lui c’è quasi una fratellanza – ha spiegato in conferenza stampa – con il presidente c’è un ottimo rapporto e tra noi non ci sarà mai alcun dissidio. Ieri è stato con noi e, nonostante venissimo dal risultato negativo nel derby, ha avuto splendide parole”, ha concluso ...

