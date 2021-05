Lazio, out anche Luiz Felipe: il difensore salterà il Sassuolo (Di martedì 18 maggio 2021) Squalifica per Luiz Felipe: il difensore della Lazio era diffidato e, dopo il giallo nel match contro il Torino, salterà il Sassuolo Un’altra squalifica in casa Lazio: dopo quella di Luis Alberto, anche un altro giocatore diffidato sarà costretto a saltare il prossimo match. Si tratta di Luiz Felipe, ammonito dopo un fallo da dietro su Belotti. Il difensore brasiliano, dunque, non ci sarà per l’ultima partita di campionato contro il Sassuolo. Termina qui, dunque, la stagione del numero 3 biancoceleste, tornato da poco dall’infortunio alla caviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Squalifica per: ildellaera diffidato e, dopo il giallo nel match contro il Torino,ilUn’altra squalifica in casa: dopo quella di Luis Alberto,un altro giocatore diffidato sarà costretto a saltare il prossimo match. Si tratta di, ammonito dopo un fallo da dietro su Belotti. Ilbrasiliano, dunque, non ci sarà per l’ultima partita di campionato contro il. Termina qui, dunque, la stagione del numero 3 biancoceleste, tornato da poco dall’infortunio alla caviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

