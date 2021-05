La morte di Franco Battiato annunciata in un tweet e con un video di YouTube (Di martedì 18 maggio 2021) Chissà quale sorriso angosciato avrebbe fatto Franco Battiato nel sapere che l’annuncio della sua morte sarebbe stato dato da un tweet, corredato da un video tratto da YouTube. Oggi, 18 maggio, il direttore di Civiltà Cattolica, monsignor Antonio Spadaro, è stato il primo a comunicare al mondo dei media la morte di Franco Battiato, l’iconico cantautore italiano intorno al quale – da diverso tempo – si erano aggirati spettri e bufale, che non hanno mai fatto bene all’ecosistema dell’informazione. LEGGI ANCHE > Questa sarà l’ultima canzone di Franco Battiato morte di Franco Battiato, l’annuncio sui social «“E guarirai da tutte le malattie Perché sei ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 maggio 2021) Chissà quale sorriso angosciato avrebbe fattonel sapere che l’annuncio della suasarebbe stato dato da un, corredato da untratto da. Oggi, 18 maggio, il direttore di Civiltà Cattolica, monsignor Antonio Spadaro, è stato il primo a comunicare al mondo dei media ladi, l’iconico cantautore italiano intorno al quale – da diverso tempo – si erano aggirati spettri e bufale, che non hanno mai fatto bene all’ecosistema dell’informazione. LEGGI ANCHE > Questa sarà l’ultima canzone didi, l’annuncio sui social «“E guarirai da tutte le malattie Perché sei ...

