Isola dei Famosi | Ilary Blasi e Akash Kumar | lite in diretta e lui “Se vuoi me ne vado … “

Leggi su baritalianews

(Di martedì 18 maggio 2021) Ieri 17 maggio lunedì è andata in onda un’altra puntata de L’deicondotta dache sta ricevendo un po’ di critiche per la conduzione e in tanti stanno rimpiangendo Alessia Marcuzzi.risulta un po’ acida nei confronti dei concorrenti e non perde mai l’occasione per bacchettare l’inviato Massimiliano Rosolino. E questo ai telespettatori non piace tanto. Gli ascolti non vanno benissimo tanto che una degli opinionisti presenti in studio, l’amatissima Iva Zanicchi aveva proposto, per far alzare un po’ gli ascolti, di mandare Tommaso Zorzi sull’come concorrente e fargli smettere i panni di opinionista.annuncia di non voler più andare in studio ma poi cambia ...