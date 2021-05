I fan di Doc – Nelle tue mani saranno molto contenti per questa notizia

(Di martedì 18 maggio 2021) I profili social della serie Doc –tuehanno annunciato il via ufficiale alle riprese della seconda stagione. Era unaattesa da settimane, e come tale è stata accolta con grande gioia dai fan. Insieme all’annuncio, inoltre, i telespettatori della serie televisiva di Rai Uno hanno potuto vedere un breve video con le prime immagini dal set. Confermata, e non poteva essere altrimenti, la presenza di Luca Argentero, interprete del protagonista Andrea Fanti. D’altronde l’attore era stato tra i primi a comunicare che ci sarebbe stata una seconda stagione, confessando come il ruolo del dottor Fanti iniziasse a mancargli. Oggi è un giorno bellissimo.Che aspettavamo da tanto tempo.E sapete perchè?Sono iniziate le riprese della seconda stagione di #DOCTue!!! Continuate a seguirci ...

- nelle tue mani 2: spoiler! Nella giornata di ieri, per la felicità dei tantissimidella serie televisiva,- nelle tue mani 2 sono iniziate le riprese.Ha semplicemente scritto: 'is back!'. Un ritorno in grande stile, che ha fatto scatenare migliaia e migliaia di suoi ammiratori. Tra migliaia di messaggi dei, questi sono stati i più ...