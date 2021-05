"Finanziamento dubbio". Sospetto di Giordano su Domenico Arcuri e gli "89 milioni" che non tornano (Di martedì 18 maggio 2021) Domenico Arcuri non è più commissario per l'emergenza coronavirus, ma i suoi fallimenti fanno ancora discutere. A parlare dell'ultimo è proprio Mario Giordano in occasione della puntata del 18 maggio di Fuori dal Coro. "Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Lo scandalo del vaccino italiano, l'ultimo clamoroso flop di Arcuri. Storia di un Finanziamento dubbio (89 milioni di euro) e di una sperimentazione fermata a metà. Chi ne risponderà? Aspettatevi di tutto", cinguetta in vista dell'appuntamento. E infatti la Corte dei conti ha bocciato il vaccino italiano Reithera. Oltre a essere considerato un brutto colpo per l'Italia che sperava nell'arrivo di nuove dosi contro il coronavirus, la notizia rappresenta l'ennesimo flop di Arcuri. Era stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)non è più commissario per l'emergenza coronavirus, ma i suoi fallimenti fanno ancora discutere. A parlare dell'ultimo è proprio Marioin occasione della puntata del 18 maggio di Fuori dal Coro. "Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Lo scandalo del vaccino italiano, l'ultimo clamoroso flop di. Storia di un(89di euro) e di una sperimentazione fermata a metà. Chi ne risponderà? Aspettatevi di tutto", cinguetta in vista dell'appuntamento. E infatti la Corte dei conti ha bocciato il vaccino italiano Reithera. Oltre a essere considerato un brutto colpo per l'Italia che sperava nell'arrivo di nuove dosi contro il coronavirus, la notizia rappresenta l'ennesimo flop di. Era stato ...

