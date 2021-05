“Fai buon viaggio” Lutto per Loredana Bertè Inconsolabile per la dolorosa e difficile perdita

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 maggio 2021)si è resa protagonista di un messaggio davvero particolare e intimo per salutare per l’ultima volta una figura eccezionale, che lei ha conosciuto benissimo nella sua vita. Un post pubblicato sui social network che ha subito fatto il giro della rete. Con il suo solito modo di fare mai banale ha voluto omaggiare una persona importantissima, un grande amico che purtroppo non c’è più. Le sue parole resteranno sicuramente impresse nella mente di tutti i suoi follower per la sua schiettezza. A proposito della cantante, alcuni mesi fa i suoi ammiratori hanno aggredito verbalmente Jonathan Kashanian di ‘Detto Fatto’ per queste sue dichiarazioni: “Perché ain una serata dedicata a lei come ospite speciale dedicano a lei tre quarti d’ora e Fausto Leali, Marcella Bella e Gigliola Cinquetti devono ...