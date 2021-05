Dopo La 23enne A Massa Altro Errore In Toscana: Quattro Dosi Somministrate A Una 67enne (Di martedì 18 maggio 2021) Leggimi l’articolo Dopo la vicenda della studentessa di Massa, ancora un Errore nelle somministrazioni, questa volta a Livorno: una donna di 67 anni ha ricevuto Quattro Dosi di Pfizer. La donna ricoverata per accertamenti in ospedale. Figliuolo: «Verificheremo i protocolli» Da alcune indiscrezioni (maggiori informazioni arriveranno da una conferenza stampa) sembra che la dinamica dell’episodio sia simile a quello accaduto a Virginia, la studentessa vaccinata all’ospedale Noa di Massa. Dunque sarebbe stato utilizzato un flacone non diluito e nella siringa sarebbero finite Quattro Dosi. I casi accaduti ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Leggimi l’articolola vicenda della studentessa di, ancora unnelle somministrazioni, questa volta a Livorno: una donna di 67 anni ha ricevutodi Pfizer. La donna ricoverata per accertamenti in ospedale. Figliuolo: «Verificheremo i protocolli» Da alcune indiscrezioni (maggiori informazioni arriveranno da una conferenza stampa) sembra che la dinamica dell’episodio sia simile a quello accaduto a Virginia, la studentessa vaccinata all’ospedale Noa di. Dunque sarebbe stato utilizzato un flacone non diluito e nella siringa sarebbero finite. I casi accaduti ...

