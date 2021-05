«DOC – Nelle tue mani 2» | ritorno sul set

Leggi su vanityfair

(Di martedì 18 maggio 2021) Un selfie allo specchio nei toni del bianco è del nero. È questa immagine che Luca Argentero ha scelto di condividere su Instagram per comunicare l’inizio delle riprese della seconda stagione di DOC -Nelle tue mani, la serie prodotta da Lux Vide che è diventata uno dei più grandi successi di Raiuno al punto da essere esportata in diversi paesi del mondo ed acquistata in America, che ne trarrà un remake ad hoc. Massimo riserbo, naturalmente, per quanto riguarda la trama, anche se gli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch avevano spiegato a Vanity Fair che, un po’ come in Grey’s Anatomy e in This is us, si parlerà anche di Covid-19.