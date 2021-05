Covid: Hollywood Milano, ‘amareggiati, discoteche sono dimenticate’ (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag. (Adnkronos) – “sono molto perplesso, non è difficile ricordarsi che esiste anche il nostro settore. Dimenticarsene sempre, in ogni momento, è deprimente e lascia l’amaro in bocca. C’è davvero poca attenzione riguardo alle discoteche”. E’ deluso Alberto Baldaccini, socio dell’Hollywood di Milano, tra delle discoteche più note della città, che da un anno e mezzo ha chiuso i battenti. Il settore, a differenze delle palestre, secondo quanto previsto dal nuovo decreto del governo, non vede ancora certezze all’orizzonte e resta in fondo alla lista delle riaperture.“La speranza è che dopo gli esperimenti a Milano e Gallipoli con le discoteche Covid free si prenda almeno in mano la problematica – spiega Baldaccini all’Adnkronos ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 maggio 2021), 18 mag. (Adnkronos) – “molto perplesso, non è difficile ricordarsi che esiste anche il nostro settore. Dimenticarsene sempre, in ogni momento, è deprimente e lascia l’amaro in bocca. C’è davvero poca attenzione riguardo alle”. E’ deluso Alberto Baldaccini, socio dell’di, tra dellepiù note della città, che da un anno e mezzo ha chiuso i battenti. Il settore, a differenze delle palestre, secondo quanto previsto dal nuovo decreto del governo, non vede ancora certezze all’orizzonte e resta in fondo alla lista delle riaperture.“La speranza è che dopo gli esperimenti ae Gallipoli con lefree si prenda almeno in mano la problematica – spiega Baldaccini all’Adnkronos ...

