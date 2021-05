Covid, Figliuolo: riaperture in maniera ordinata e sicura (Di martedì 18 maggio 2021) «Andiamo verso le riaperture in maniera ordinata e sicura. C'è stato un crollo dei contagi, anche perche' abbiamo dato la priorità alle classi più vulnerab ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 18 maggio 2021) «Andiamo verso lein. C'è stato un crollo dei contagi, anche perche' abbiamo dato la priorità alle classi più vulnerab ... sul sito.

Advertising

riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - BasicLifeSupp : Vaccinazioni Covid. Figliuolo tira il freno a mano sui più giovani: “Finire prima la campagna per gli over 60 e i f… - infoitinterno : Covid, Figliuolo: Riaperture sicure grazie a vaccini ad anziani e fragili - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'Dobbiamo continuare a vaccinare gli over 60 e i fragili. Chiedo ai presidenti di Regione di andare avanti con i… -