Borse asiatiche positive, Tokyo in rally (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo, che porta a casa un guadagno del 2,24% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, depressa nel finale Shenzhen, che chiude sotto i livelli della vigilia. In rialzo Hong Kong (+1,19%); con analoga direzione, in denaro Seul (+1,2%). Sale Mumbai (+1,25%); sulla stessa linea, positivo Sydney (+0,75%). In generale, i Listini asiatici si scrollano di dosso i timori per un nuovo aumento dei casi di coronavirus che aveva segnato la seduta di ieri. Intanto, le preoccupazioni per un aumento dell’inflazione hanno contribuito a spingere i prezzi dell’oro ai massimi di tre mesi. Andamento piatto per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l’Euro contro ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino di, che porta a casa un guadagno del 2,24% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, depressa nel finale Shenzhen, che chiude sotto i livelli della vigilia. In rialzo Hong Kong (+1,19%); con analoga direzione, in denaro Seul (+1,2%). Sale Mumbai (+1,25%); sulla stessa linea, positivo Sydney (+0,75%). In generale, i Listini asiatici si scrollano di dosso i timori per un nuovo aumento dei casi di coronavirus che aveva segnato la seduta di ieri. Intanto, le preoccupazioni per un aumento dell’inflazione hanno contribuito a spingere i prezzi dell’oro ai massimi di tre mesi. Andamento piatto per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l’Euro contro ...

