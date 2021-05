“Bisogna fare attenzione, non è ancora finita” (Di martedì 18 maggio 2021) L’avvertimento di Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa e membro del CTS, dopo il decreto che inizia a mettere fine al coprifuoco e di fatto riapre l’Italia. “Sarà necessario continuare a sorvegliare con grande attenzione le attività che più espongono al rischio”. Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, avverte che “non è finita”, anche se sì, “abbiamo cominciato a sconfiggere questo coronavirus”. In un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, l’esperto invita alla cautela. Soprattutto nei luoghi chiusi. Le riaperture annunciate dal Governo sono premature? “Non lo sono se si procede con prudenza, gradualità e continuando la sorveglianza – risponde – Penso a tamponi e controlli, non estensivi, certo, ma random. Quindi garantire salute e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) L’avvertimento di Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa e membro del CTS, dopo il decreto che inizia a mettere fine al coprifuoco e di fatto riapre l’Italia. “Sarà necessario continuare a sorvegliare con grandele attività che più espongono al rischio”. Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, avverte che “non è”, anche se sì, “abbiamo cominciato a sconfiggere questo coronavirus”. In un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, l’esperto invita alla cautela. Soprattutto nei luoghi chiusi. Le riaperture annunciate dal Governo sono premature? “Non lo sono se si procede con prudenza, gradualità e continuando la sorveglianza – risponde – Penso a tamponi e controlli, non estensivi, certo, ma random. Quindi garantire salute e ...

SusannaCeccardi : Sul 'caso Grillo' emergono dettagli sempre più inquietanti. Bisogna fare piena luce su questa storia...… - GabCirilli : Voglio fare i complimenti all'Inter per il meritatissimo e desiderato scudetto. Ieri forse demotivata è stata sconf… - Giorgiolaporta : No, non sono contenti. Hanno deciso che nonostante l'assoluzione piena del Tribunale, #Salvini è colpevole e bisogn… - babygiadaa : @nonesistelamore Ottimo! Però prima mi dovresti aiutare un po' a capire cosa bisogna fare, perché non ho mai organizzato niente hahha - LucianoRomeo9 : #CiroGrillo' nuovi dettagli inquietanti. Bisogna fare piena luce su questa storia... -

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna fare Reddito di emergenza 2021: l'INPS stupisce e paga subito! Una volta entrati entrati nella pagina "Reddito di emergenza" , bisogna cliccare sul menù a ... Reddito di emergenza: domanda respinta? Ecco cosa fare E' di settimana scorsa la notizia che molte domande ...

Dieta Adamski, come funziona il metodo di purificazione intestinale per una pancia piatta Il metodo Adamski mira a liberare l'intestino per metterlo nella condizione di poter fare bene il ... Per innescare un cambiamento, bisogna portare un'incredibile pazienza verso se stessi e dedicarsi ...

Gruppo Sapio: idrogeno blu è passaggio che bisogna fare, ma tendenza è verde Energia Oltre Stagione alle porte, ripascimento fai-da-te L’iniziativa di sette stabilimenti balneari Alcune attività di Marina di Massa hanno deciso di autotassarsi per pagarsi un intervento di sistemazione della linea di costa. Verranno portati oltre 1.200 metri cubi di graniglia, con l’ausilio di s ...

La denuncia social dei residenti: «Troppi morti per incidente sull’Aurelia» «Bisogna fare qualcosa al più presto, in quel tratto di via Aurelia ci sono già stati dei morti in moto». Il tam tam corre sui social, a parlare sono i residenti del tratto fra piazza Irnerio ...

