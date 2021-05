Al via il decreto sulla governance, e Conte scende in campo sulla prescrizione (Di martedì 18 maggio 2021) La prossima settimana il Consiglio dei ministri varerà due decreti, scrive Repubblica. In uno ci saranno la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la struttura che dovrà occuparsi di attuare il piano, e le assunzioni nella pubblica amministrazione necessarie alla messa a terra dei progetti. Il secondo decreto è invece quello sulle semplificazioni, sul quale però si scontrano in questo momento il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il ministero dei Beni culturali di Dario Franceschini. Cingolani ha bisogno di velocizzare il più possibile le procedure di impatto ambientale e di autorizzazione paesaggistica per gli impianti di energie rinnovabili che devono essere fatti a una velocità superiore di dieci volte rispetto a quella attuale. La proposta del Mite è di agire col silenzio assenso, ma dal Mibact è arrivato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) La prossima settimana il Consiglio dei ministri varerà due decreti, scrive Repubblica. In uno ci saranno ladel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la struttura che dovrà occuparsi di attuare il piano, e le assunzioni nella pubblica amministrazione necessarie alla messa a terra dei progetti. Il secondoè invece quello sulle semplificazioni, sul quale però si scontrano in questo momento il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il ministero dei Beni culturali di Dario Franceschini. Cingolani ha bisogno di velocizzare il più possibile le procedure di impatto ambientale e di autorizzazione paesaggistica per gli impianti di energie rinnovabili che devono essere fatti a una velocità superiore di dieci volte rispetto a quella attuale. La proposta del Mite è di agire col silenzio assenso, ma dal Mibact è arrivato ...

