Addio a Franco Battiato | il fratello | ' Si è spento lentamente e senza accorgersene'

'Non ha capito, non c'era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo ...'. A raccontare gli ultimi momenti di Franco Battiato è il fratello Michele, che insieme alla famiglia e ad alcuni stretti ...

È morto Franco Battiato, addio Maestro. Povera patria schiacciata dagli abusi del potere... Di gente infame, che non sa cos'è il pudore... Tra i governanti ...

cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso . Circondato da me, mia moglie, mio ...Dopo Battisti, De André, Daniele, Dalla, ora ci lascia anche. Lui era una persona generosa, splendida. Nel mio studio insieme abbiamo registrato sei album, sette anni di lavoro intenso insieme.Si è spento il 18 maggio nella sua residenza di Milo, in Sicilia, uno dei cantautori che per anni ha intrattenuto giovani ed adulti con la sua musica. Franco Battiato lascia quindi un vuoto nel cuore ...Mattarella: 'Artista colto e raffinato che con il suo inconfondibile stile musicale – frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione – ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini ...