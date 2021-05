Abusi su un paziente | Oss condannato a 5 anni e 6 mesi

(Di martedì 18 maggio 2021) Cinquee seidi condanna per aver abusato sessualmente di unsettantenne, ricoverato all'ospedale Rizzoli di Bologna dopo un intervento chirurgico. E' la sentenza pronunciata dal ...

ANSA Nuova Europa

... quando fu costretta a subiresessuali nella camera di degenza e dopo l'operazione chirurgica, per due volte, il 7 e l'8 agosto. Il, che fece denuncia e descrisse l'operatore, non si è ...Infine, sotto il profilo psicologico, una donna purtroppo vittima di violenza o, può ... Quest'ultimo avviene normalmente, valutando ovviamente le condizioni fisiche dellaBOLOGNA, 18 MAG - Cinque anni e sei mesi di condanna per aver abusato sessualmente di un paziente settantenne, ricoverato all'ospedale Rizzoli di Bologna dopo un intervento chirurgico. E' la sentenza ...(Adnkronos) - «Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il malato sull’importanza dell’assunzione dei farmaci». Roma, 17 maggio ...