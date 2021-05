6 razzi dal Libano | la risposta di Israele

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Mentre continuano i bombardamenti su Gaza, nella notte le forze di difesa israeliane (IDF) riportano su twitter: “Seisono stati appena lanciati dalverso il nord di, tutti caduti all’interno del. In, le nostre forze di artiglieria hanno sparato verso le fonti dei lanci”. 6 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel, all of which fell inside Lebanon.In response, our artillery forces fired toward the sources of the launches.— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021 Dietro il tentativo sembra non esserci Hezbollah, il “Partito di Dio” e organizzazione para militare radicale libanese. Sembra invece che i 6rudimentali siano stati effettuati da dei militanti palestinesi nel sud del. Come riportato, ...