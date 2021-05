Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 18:45 (Di lunedì 17 maggio 2021) Viabilità 17 MAGGIO 2021 ORE 18:35 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO FORTI RALLENTAMENTI SULL’ARCO ORIENTALE DELL’ANELLO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SI RALLENTA POI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E LABARO IN USCITA. ANDIAMO SULLA NOMENTANA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA VIA DI SANTA LUCIA E TOR LUPARA NELLA DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA LAURENTINA, PRESSO TORRE SAN LORENZO, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 18:35 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO FORTI RALLENTAMENTI SULL’ARCO ORIENTALE DELL’ANELLO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SI RALLENTA POI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E LABARO IN USCITA. ANDIAMO SULLA NOMENTANA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA VIA DI SANTA LUCIA E TOR LUPARA NELLA DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA LAURENTINA, PRESSO TORRE SAN LORENZO, ...

