Uomini e Donne, Alessandro Pitti contro Maria: “È falsa” (Di lunedì 17 maggio 2021) Che cosa sta accadendo attorno a Uomini e Donne? Un duo attacco è stato sferrato da un ex cavaliere, attualmente messo “in pausa” dal programma, ma pronto rientrare dopo l’estate. Alessandro Pitti Inticu ha attaccato duramente un sua ex fiamma, Maria Tona, sostenendo che è una donna falsa e che pensa solo alla notorietà. Un nuovo scontro si è consumato tra due ex protagonisti di Uomini e Donne Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Che cosa sta accadendo attorno a? Un duo attacco è stato sferrato da un ex cavaliere, attualmente messo “in pausa” dal programma, ma pronto rientrare dopo l’estate.Inticu ha attaccato duramente un sua ex fiamma,Tona, sostenendo che è una donnae che pensa solo alla notorietà. Un nuovo ssi è consumato tra due ex protagonisti diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - Axel6015 : Vorrei commenti solo dalle donne non da uomini - ercivettone1 : @BrunoV_Africa @NCenti @ArjunaCecchetti Ma infatti nel programma di Diego Bianchi non ho notato questa disparità, n… -