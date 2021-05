Un cubo magico in Sudafrica

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 maggio 2021) Spazio, luce e ordine. Queste sono le cose di cui gli uomini hanno bisogno, così come hanno bisogno di pane o di un posto per dormire». Le Corbusier avrebbe potuto dirlo anche a proposito di Johannesdal, la casa che l’architetto Henri Comrie ha progettato nella zona vinicola del Capo inper Dané Erwee, maestro fiorista e paesaggista, e il suo compagno nella vita e nel lavoro Chris Willemse. «Li ho preparati, assicurandomi che conoscessero il lavoro di Louis Barragán e Carlo Scarpa», ride Henri. «Li ho persino convinti a includere in un viaggio in Italia una visita al Museo Castelvecchio di Verona ristrutturato da Scarpa». Affascinati dalla posizione ai piedi delle montagne Simonsberg a Stellenbosch, Chris e Dané dieci anni fa hanno comprato il terreno di 2,5 ettari per dare vita a una coltivazione di fiori che rifornisse la loro ...