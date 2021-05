Stefania Orlando torna in Rai? “Bentornata a casa”, l’accoglienza di Matano (Di lunedì 17 maggio 2021) Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip strizza nuovamente l’occhio in Rai? Ospite de La Vita in Diretta, l’accoglienza di Alberto Matano è sembrata quasi un ritorno a casa. Stefania Orlando torna in Rai dopo il GF Vip? “Bentornata a casa”, con queste parole Alberto Matano ha accolto Stefania Orlando nel suo studio. L’ex presentatrice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 maggio 2021)dopo il Grande Fratello Vip strizza nuovamente l’occhio in? Ospite de La Vita in Diretta,di Albertoè sembrata quasi un ritorno aindopo il GF Vip? “Benta a”, con queste parole Albertoha accoltonel suo studio. L’ex presentatrice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

