Soriano e Dijks saltano la Juve: ammoniti in Verona-Bologna, erano diffidati (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Soriano e Mitchell Dijks salteranno la gara contro la Juventus: ammoniti, erano entrambi diffidati. Stagione finita per loro Sinisa Mihajlovic perde due titolarissimi per la gara contro la Juventus. Sono stati ammoniti, infatti, Roberto Soriano e Mitcheel Dijks: i due calciatori, diffidati, salteranno l'ultima gara della stagione contro i bianconeri. Due assenze pesanti per un Bologna che cerca di migliorarsi ancora rispetto alla scorsa stagione e soprattutto di non sfigurare in una partita decisiva per le sorti della lotta per entrare in Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

