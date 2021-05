Serena Grandi | flirt con Gianni Morandi | “Sono stata malissimo”

Ultime Notizie dalla rete : Serena Grandi

... come avvio alle celebrazioni per il decennale, sono stati realizzati duebanner, con la ... Fondamentale la collaborazione della commissione interna, costituita daRaffiotta( ideatrice del ...... io lavoro duro per non fare lo stesso errore, io voglio essere continua come icampioni ... Non puoi prendertela con una ambasciatrice così limpida eche dice: "Oggi il tennis donne è ...Serena Grandi è una delle icone sexy del cinema italiano e oggi torna ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, il programma televisivo condotto da Serena Bortone, per raccontare anche la sua vita privata.Torna ospite in tv Serena Grandi, l'attrice si confessa a Oggi è un altro giorno: il successo e l'amore per Beppe Ercole.