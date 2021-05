Roma | in prognosi riservata il 31enne precipitato mentre scattava un selfie

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sono sempre gravissime le condizioni dell' uomo di 31 annida ponte Garibaldi , aun. È ricoverato in terapia intensiva in, con un trauma ...

Sono sempre gravissime le condizioni dell' uomo di 31 anni precipitato da ponte Garibaldi , a, mentre scattava un selfie . È ricoverato in terapia intensiva inriservata , con un trauma cranico e numerose fratture nel corpo. Lo ha comunicato nella serata di ieri l'azienda ...Ora è ricoverato inriservata all'ospedale di Nola, dove lotta tra la vita e la morte. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che stanno cercando di ricostruire l'...L’Azienda ospedaliera San Camillo di Roma, dove è ricoverato il ragazzo, ha diramato una nota con un aggiornamento sulle sue condizioni ...Un ragazzo di 31 anni, originario di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e funzionario di un’importante società che si occupa di servizi farmaceutici, per famiglie e bambini, è stato soccorso i ...