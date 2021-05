Regolamento semifinali playoff Serie B 2020/2021: chi passa in finale (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Regolamento delle semifinali dei playoff di Serie B 2020/2021. A decidere chi approderà in finale saranno match in doppio confronto di andata e ritorno. Si parte con Cittadella-Monza e Venezia-Lecce, poi campo invertito per i verdetti. Le teste di Serie Monza e Lecce entrano in scena in questo turno e godono, oltre del vantaggio di giocare in casa al ritorno, anche della possibilità di avanzare con due pareggi. Al termine dei 180?, infatti, passerà in finale la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol. In caso di parità, dunque sia con due pareggi tra andata e ritorno, che con una vittoria per parte con lo stesso scarto, saranno proprio le squadre che hanno chiuso la regular season al terzo e quarto posto ad avanzare. Per ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildelledeidi. A decidere chi approderà insaranno match in doppio confronto di andata e ritorno. Si parte con Cittadella-Monza e Venezia-Lecce, poi campo invertito per i verdetti. Le teste diMonza e Lecce entrano in scena in questo turno e godono, oltre del vantaggio di giocare in casa al ritorno, anche della possibilità di avanzare con due pareggi. Al termine dei 180?, infatti, passerà inla squadra che avrà segnato il maggior numero di gol. In caso di parità, dunque sia con due pareggi tra andata e ritorno, che con una vittoria per parte con lo stesso scarto, saranno proprio le squadre che hanno chiuso la regular season al terzo e quarto posto ad avanzare. Per ...

