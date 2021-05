Next generation TEAM: TEAM BUILDING PER LA RESILIENZA E LA RIPARTENZA (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo oltre anno di lavoro da remoto, con relazioni sociali limitate a incontri virtuali e colleghi trasformati in avatar di una realtà virtuale, stiamo assistendo a una specie di formattazione dei TEAM, un comando “format TEAM:/” imposto dalle restrizioni anti-Covid. Tuttavia Einstein diceva che nella crisi sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie, ed è così che che dalla formattazione dei TEAM le aziende possono rinascere più vigorose che mai. Rimanendo su una metafora di tipo informatico, visto che la pandemia ci ha reso tutti più “digital”, la fase successiva alla formattazione è la reinstallazione del software. La formattazione ha sì cancellato le relazioni fra i membri del TEAM ma ha anche eliminato i malware che ne minavano le ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo oltre anno di lavoro da remoto, con relazioni sociali limitate a incontri virtuali e colleghi trasformati in avatar di una realtà virtuale, stiamo assistendo a una specie di formattazione dei, un comando “format:/” imposto dalle restrizioni anti-Covid. Tuttavia Einstein diceva che nella crisi sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie, ed è così che che dalla formattazione deile aziende possono rinascere più vigorose che mai. Rimanendo su una metafora di tipo informatico, visto che la pandemia ci ha reso tutti più “digital”, la fase successiva alla formattazione è la reinstallazione del software. La formattazione ha sì cancellato le relazioni fra i membri delma ha anche eliminato i malware che ne minavano le ...

Ultime Notizie dalla rete : Next generation Sulla rete gli italiani chiedono di riaprire ... PNRR (volume di ricerche pari a 18), Recovery fund (volume 13), Recovery Plan (volume 24) e Next Generation EU (volume 2). Se passiamo ad analizzare anche Facebook e Instagram vediamo che il ...

Torino, attivisti di Extinction Rebellion bloccano il traffico davanti alla sede Leonardo ... le commissioni Difesa di Camera e Senato hanno chiesto di beneficiare di una parte dei 209 miliardi di euro in arrivo da Bruxelles destinati alla NEXT GENERATION EU e alla Transizione Ecologica, ...

