MOVIOLA – Cittadella-Monza | annullato un gol a Diaw | il var conferma

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dieci minuti. Quel che è bastato per assistere ad un episodio daal Tombolato in occasione di, match di andata della semifinale di playoff di Serie B 2020/2021. Sugli sviluppi di un cross e di una mischia in area,ha trovato il tempo e lo spazio per battere a rete col mancino. Gioia subito soffocata sul nascere a causa del fischio dell’arbitro che hala rete al. L’arbitro Ayroldi ha segnalato che il pallone ha varcato la linea di fondo campo prima di raggiungere l’attaccante biancorosso. Decisioneta dal var. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Cittadella

Sportface.it

