Morto a soli 23 anni Damon Weaver: da bambino aveva intervistato Obama (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ragazzo sarebbe Morto per cause naturali ancora ignote. Nel 2009 divenne una celebrità per aver intervistato Obama. Improvvisamente si è spento Damon Weaver ad appena 23 anni. Il ragazzo era famoso per aver intervistato nel 2009, ad appena 11 anni, l’allora presidente americano Barack Obama. Damon Weaver era anch’esso afroamericano e il 13 agosto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ragazzo sarebbeper cause naturali ancora ignote. Nel 2009 divenne una celebrità per aver. Improvvisamente si è spentoad appena 23. Il ragazzo era famoso per avernel 2009, ad appena 11, l’allora presidente americano Barackera anch’esso afroamericano e il 13 agosto L'articolo NewNotizie.it.

