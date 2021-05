L'Ue punta all'inquinamento zero per aria, acqua, suolo, nel 2050 (di L. Consoli) (Di lunedì 17 maggio 2021) (di Lorenzo Consoli) La Commissione europea ha adottato il 12 maggio il piano d’azione “Verso l’inquinamento zero per aria, acqua e suoli”, che prevede una profonda e complessa revisione di tutta la legislazione Ue pertinente, identificando le lacune da colmare e rafforzandone l’attuazione per adattarla alle ambizioni del Green Deal. Il traguardo “inquinamento zero” è fissato al 2050, come per la neutralità climatica. E anche in questo caso la Commissione propone degli obiettivi intermedi al 2030 riguardanti la riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera, nelle acque, nei suoli, nonché dell’inquinamento acustico. Ecco gli obiettivi chiave da raggiungere entro la fine del decennio aria. Migliorare la qualità ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) (di Lorenzo) La Commissione europea ha adottato il 12 maggio il piano d’azione “Verso l’pere suoli”, che prevede una profonda e complessa revisione di tutta la legislazione Ue pertinente, identificando le lacune da colmare e rafforzandone l’attuazione per adattarla alle ambizioni del Green Deal. Il traguardo “” è fissato al, come per la neutralità climatica. E anche in questo caso la Commissione propone degli obiettivi intermedi al 2030 riguardanti la riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera, nelle acque, nei suoli, nonché dell’acustico. Ecco gli obiettivi chiave da raggiungere entro la fine del decennio. Migliorare la qualità ...

