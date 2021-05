Lombardia | Moratti e Rolfi | ' nostro agroalimentare sicuro | a prova microscopio'

(Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 mag.(Adnkronos) - "I produttori lombardi garantiscono la massima qualità e sicurezza alimentare. Contro tutte le fake news che spesso vengono veicolate, ma soprattutto per garantire genuinità e salute, Regionepromuove uno studio scientifico approfondito sulle filiere della carne, del latte e delle uova". Lo annunciano la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia, e l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio, al termine della odierna seduta di Giunta che ha apto il 'Progetto di valorizzazione delle filiere produttive lombarde della carne, del latte e delle uova. Mediante la ricerca di residui di antibiotici, metalli e ormoni con nuove metodiche analitiche ad ampio spettro ed elevata sensibilità'. "Proprio gli ...

mu_antonella : RT @mennasesto: @ciemmeelle @pfmajorino È vero, la Lombardia, dopo la strage iniziale, ha capito che la cricca Fontana, Gallera, Moratti, B… - mennasesto : @ciemmeelle @pfmajorino È vero, la Lombardia, dopo la strage iniziale, ha capito che la cricca Fontana, Gallera, Mo… - gieffe1961 : RT @LaVeritaWeb: Dopo i picchi di oltre 115.000 dosi al giorno, alla Regione viene imposto un freno: per non finire le scorte, ma soprattut… - GibelliTiziana : @PierluigiBattis Cominciamo con il mantra #vaccinateVI #vaccinateVI #vaccinateVI... è preoccupante la % di tutte le… - Ori254 : RT @paolo_stillo: -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Moratti

Bollettino vaccini covid oggi 17 maggio/ 27.4 milioni di dosi somministrate BOLLETTINO CORONAVIRUS, DATI 17 MAGGIO, LASU SECONDE DOSI Inintanto si continua a discutere ...E l'assessora al Welfare, Letizia, ha detto che è 'praticamente impossibile' spostarli nel luogo di villeggiatura. AUTUNNO Lagioca in anticipo sulla vaccinazione autunnale. 'Al ...E' lunedì 17 maggio 2021: scopriamo i nuovi contagi della regione Lombardia con il bollettino coronavirus. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti ...Non uno stop totale, ma un forte rallentamento. Con un'incognita ancora da risolvere del tutto. Regione Lombardia guarda al futuro e si prepara già in vista di agosto, quando la campagna vaccinale ant ...