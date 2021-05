Leroy Merlin assume 300 Addetti, Hostess e Steward (Di lunedì 17 maggio 2021) L’azienda è alla ricerca di diplomati e laureati in tutta Italia Ci sono importanti opportunità di lavoro per chi vuole lavorare in un’azienda leader nella grande distribuzione e specializzata in bricolage, fai da te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Infatti Leroy Merlin assumerà 300 diplomati e laureati per diverse mansioni: Hostess e Steward, i quali dovranno accogliere i clienti in modo da farli sentire a proprio agio facilitando l’orientamento nel percorso d’acquisto, svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale e applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso; Consiglieri di Vendita, che dovranno mantenere la gamma di prodotti sempre aggiornata in base alla strategia dell’azienda, presentare i lineari secondo le regole merchandising del prezzo e dei servizi, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) L’azienda è alla ricerca di diplomati e laureati in tutta Italia Ci sono importanti opportunità di lavoro per chi vuole lavorare in un’azienda leader nella grande distribuzione e specializzata in bricolage, fai da te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Infattirà 300 diplomati e laureati per diverse mansioni:, i quali dovranno accogliere i clienti in modo da farli sentire a proprio agio facilitando l’orientamento nel percorso d’acquisto, svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale e applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso; Consiglieri di Vendita, che dovranno mantenere la gamma di prodotti sempre aggiornata in base alla strategia dell’azienda, presentare i lineari secondo le regole merchandising del prezzo e dei servizi, ...

Advertising

provinciasulcis : Ci sono importanti opportunità di lavoro per chi vuole lavorare in un’azienda leader nella grande distribuzione e s… - isNews_it : Lavoro: Leroy Merlin assume 300 addetti, hostess e steward - - laura_broglio : #lightday Non serviva scomodare l’Unesco per caprine l’importanza, bastava volgere lo sguardo alle carovane di cam… - fjp_29 : @capuanogio Giovannino corda e sgabello a soli 2.99 solo per oggi a Leroy Merlin.. affrettati!!! - willycuba65 : quando vado da Leroy Merlin mi ci perdo, poi ti vengono in mente tante idee nuove per la casa -