“L’EDIZIONE PIÙ BELLA E PIÙ FORTE” | COSA BOLLE IN PENTOLA PER IL GFVIP FIRMATO SIGNORINI?

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Alfonsoè al lavoro per la sua terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5. Salvo cambi in corsa, è confermato il secondo appuntamento settimanale: il lunedì e il venerdì. Nella serata del giovedì vedremo Scherzi a Parte e a seguire All Together Now. Veniamo alle prime indiscrezioni sui nomi. Dopopiù lunga del reality, secondo il giornalista Santo Pirrotta che lancia delle esclusive “bomba” ogni settimana da Adriana Volpe a Ogni Mattina, si prospetta una nuova edizione che non farà rimpiangere quella di quest’anno che ha incoronato vincitore Tommaso Zorzi e rilanciato alcuni offuscati volti dello spettacolo. Veniamo però ai rumors che girano nei corridoi e sono stati svelati nel talk show di Tv8 condotto dalla Volpe che sembra sia sempre più vicina a Mediaset. Adriana potrebbe rientrare a Canale 5 ...