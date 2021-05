Inter, accordo ad un passo con Oaktree: ecco tutti i dettagli (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo La Stampa sarebbe ad un passo dalla chiusura l’accordo tra Inter e Oaktree Capital: i dettagli Secondo La Stampa sarebbe ad un passo l’accordo tra Inter e Oaktree Capital, il fondo californiano che verserà i soldi necessari per dare ossigeno alle casse nerazzurre. I manager di Oaktree, dopo settimane di trattative, stanno limando gli ultimi dettagli di un’operazione che prevede un maxi-finanziamento in parallelo all’acquisto del 31% dell’Inter da Lion Rock per un investimento totale di 300 milioni di euro. Numerose le telefonate Intercorse tra i vertici del fondo con sede a Los Angeles e Steven Zhang. I dettagli SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo La Stampa sarebbe ad undalla chiusura l’traCapital: iSecondo La Stampa sarebbe ad unl’traCapital, il fondo californiano che verserà i soldi necessari per dare ossigeno alle casse nerazzurre. I manager di, dopo settimane di trattative, stanno limando gli ultimidi un’operazione che prevede un maxi-finanziamento in parallelo all’acquisto del 31% dell’da Lion Rock per un investimento totale di 300 milioni di euro. Numerose le telefonatecorse tra i vertici del fondo con sede a Los Angeles e Steven Zhang. ISU ...

