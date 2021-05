Gnosia annunciato anche per PC | uscirà su Steam – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 17 maggio 2021) Playism hache la visual novelsu PC, dopo aver riscosso molti successi su PS Vita e Nintendo Switch.. Playism e Active Gaming Media hannoche la visual noveper PC. Sarà pubblicata suin data ancora da destinarsi. Si tratta di un’ottimaper gli appassionati del genere, vista la fama di cui gode l’opera di Petit Depotto.fu originariamente lanciato nel 2019 per PS Vita, ma recentemente è stato portatosu Nintendo Switch, creandosi una nicchia di appassionati che l’hanno eletto a opera di culto.racconta … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo...

I colleghi di IGN USA hanno confermato in esclusiva il giorno in cui il titolo vedrà la luce sul mercato:sarà disponibile il prossimo 4 marzo al prezzo 24,99 euro.per la prima ...I colleghi di IGN USA hanno confermato in esclusiva il giorno in cui il titolo vedrà la luce sul mercato:sarà disponibile il prossimo 4 marzo al prezzo 24,99 euro.per la prima ...Playism ha annunciato che la visual novel Gnosia uscirà anche su PC, dopo aver riscosso molti successi su PS Vita e Nintendo Switch.. Playism e Active Gaming Media hanno annunciato che la visual ...Dopo il suo successo su Switch, la visual novel a tema fantascientifico Gnosia approderà su Steam entro la fine del 2021 ...