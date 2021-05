Giustizialisti in mutande | una lezione per loro e per il paese

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Siamo degli inguaribili ottimisti, lo sappiamo. Tendiamo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, lo ammettiamo. Rischiamo, ogni tanto, di sopravvalutare alcuni piccoli segnali che raccogliamo nelle cronache quotidiane che forse dimostrano meno di quello che noi ci aspettiamo. Ma stavolta è diverso. Stavolta lo sballo è sincero. Stavolta guardando il mondo della giustizia c’è un modo diverso di guardare gli scandali di questi giorni, e lo si nota se si sceglie di osservare il bicchiere non solo nella sua parte mezza vuota (il disastro) ma anche nella sua parte mezza piena (lo spasso). Lo spasso in questione, a costo di essere un po’ cinici, è quello che riguarda l’incredibile spettacolo offerto in questi giorni dalla giustizia italiana. E se proviamo ad allargare la nostra inquadratura, tentando in modo eroico di non soffermarci solo sui piccoli dettagli, ci ...