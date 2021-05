Fisco, Salvini rilancia la flat tax. Il Pd: "Una vera e propria fregatura" (Di lunedì 17 maggio 2021) "La flat tax che vuole Salvini è una vera e propria fregatura per gran parte dei contribuenti e un favore enorme a chi proprio non ne ha bisogno". Con queste parole il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, commenta con Affaritaliani.it il tweet con il quale Matteo Salvini, segretario della Lega, ha rilanciato la flat... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 17 maggio 2021) "Latax che vuoleè unaper gran parte dei contribuenti e un favore enorme a chi proprio non ne ha bisogno". Con queste parole il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, commenta con Affaritaliani.it il tweet con il quale Matteo, segretario della Lega, hato la... Segui su affaritaliani.it

