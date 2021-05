Covid: Patuanelli, 'intesa totale, giusto traghettare paese verso normalità' (Di lunedì 17 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 17 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Patuanelli, 'no fughe in avanti Lega, sostanziale unanimità'**... - TV7Benevento : Covid: Patuanelli, 'decreto forse già domani in gazzetta ufficiale'... - TV7Benevento : Covid: Patuanelli, 'presto tutta Italia in zona bianca'... - MMastrantuono : RT @TV7Benevento: Covid: Patuanelli, 'intesa totale, giusto traghettare paese verso normalità'... - TV7Benevento : Covid: Patuanelli, 'intesa totale, giusto traghettare paese verso normalità'... -